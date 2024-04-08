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وزير الخارجية السعودي ورئيس الوزراء الفلسطيني يستعرضان أجندة عمل الحكومة الفلسطينية الجديدة وأولوياتها

Lebanon 24
08-04-2024 | 18:45
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