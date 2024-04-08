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بوليتيكو: بعض حلفاء بايدن المقربين في الكونغرس باتوا منفتحين على استخدام المساعدات العسكرية للضغط على إسرائيل

Lebanon 24
08-04-2024 | 19:52
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