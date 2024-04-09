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هيومن رايتس ووتش: على الحكومات المعنية فرض عقوبات وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل
Lebanon 24
09-04-2024
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00:23
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