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هيئة البث الإسرائيلية: غالانت تحدث مع نظيره الأميركي حول خطة لانسحاب قوات الجيش من قطاع غزة مع استمرار العمليات العسكرية

Lebanon 24
09-04-2024 | 01:31
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