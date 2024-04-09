Advertisement

أخبار عاجلة

وزارة التجارة التركية: سنفرض قيودا على تصدير بعض المنتجات لإسرائيل حتى إعلان وقف إطلاق النار في غزة

Lebanon 24
09-04-2024 | 02:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة التجارة التركية: قيود التصدير المفروضة على إسرائيل ستدخل حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء وستشمل منتجات من 54 فئة
lebanon 24
09/04/2024 10:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: عندما يتم إعلان وقف إطلاق النار في غزة فإن هذا الأمر سيعتبر هزيمة لإسرائيل ونتنياهو
lebanon 24
09/04/2024 10:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: إطلاق الجنود الإسرائيليين النار على المدنيين الذين يحاولون الحصول على الغذاء أمر غير مبرر
lebanon 24
09/04/2024 10:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الفرنسية: لا يُمكن تبرير إطلاق الجيش الإسرائيلي النار أثناء توزيع المساعدات
lebanon 24
09/04/2024 10:24:21 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:15 | 2024-04-09
03:07 | 2024-04-09
02:23 | 2024-04-09
02:09 | 2024-04-09
02:08 | 2024-04-09
01:59 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24