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مصادر أمنية إسرائيلية: لا نستبعد ترحيل مسؤولين كبار في التنظيمات المسلحة في غزة كجزء من صفقة واسعة (سكاي نيوز)

Lebanon 24
09-04-2024 | 03:15
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