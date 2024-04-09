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أخبار عاجلة
وزير الخارجية الإسرائيلي: سنرد بالمثل على تركيا ونفرض عليها قيودا تجارية
Lebanon 24
09-04-2024
|
04:35
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