Advertisement

أخبار عاجلة

هيومن رايتس ووتش: إسرائيل ترتكب جريمة حرب من خلال استخدامها التجويع سلاحا مما يؤدي إلى موت الأطفال في غزة بسبب مضاعفات الجوع (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 05:21
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هيومن رايتس ووتش: استخدام إسرائيل التجويع كسلاح في غزة "جريمة حرب"
lebanon 24
09/04/2024 15:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: أطفال غزة يموتون بسبب مضاعفات مرتبطة بالتجويع منذ بدء الحرب
lebanon 24
09/04/2024 15:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: تجاهل إسرائيل الصارخ لأمر محكمة العدل الدولية يعرض حياة ملايين الفلسطينيين للخطر (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2024 15:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هيومن رايتس ووتش: على الحكومات المعنية فرض عقوبات وتعليق نقل الأسلحة للضغط على إسرائيل
lebanon 24
09/04/2024 15:43:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:21 | 2024-04-09
08:21 | 2024-04-09
08:19 | 2024-04-09
08:10 | 2024-04-09
08:06 | 2024-04-09
07:56 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24