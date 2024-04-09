Advertisement

أخبار عاجلة

القيادة الأميركية الوسطى: دعم إيران للجماعات المسلحة يهدد الأمن الدولي والإقليمي وقواتنا وشركاءنا وموظفينا والمواطنين في المنطقة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:33
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
قائد القيادة الوسطى الأميركية: إيران استغلت أحداث 7 تشرين الأول لإعادة تشكيل مصالحها في الشرق الأوسط (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
القيادة الوسطى الأميركية: المسيرات تمثل تهديدا للقوات الأميركية وقوات التحالف والسفن التجارية في المنطقة
lebanon 24
09/04/2024 18:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: ندعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها لكن عليها أن تراعي حماية المدنيين والالتزام بالقوانين الدولية (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: النظام الإسرائيلي المحتل يهدد الأمن الإقليمي (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2024-04-09
10:50 | 2024-04-09
10:45 | 2024-04-09
10:44 | 2024-04-09
10:42 | 2024-04-09
10:41 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24