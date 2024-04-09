Advertisement

أخبار عاجلة

جريح نتيجة انزلاق سيارة واصطدامها بالفاصل الوسطي على اوتوستراد بحمدون باتجاه البقاع (التحكم المروري)

Lebanon 24
09-04-2024 | 07:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق كورنيش النهر باتجاه العدلية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة ودراجة نارية على جسر الصفير باتجاه الحازمية (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين سيارة و دراجة نارية على اوتوستراد زحلة مقابل كنيسة مار شربل (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
جريح نتيجة تصادم بين مركبتين داخل نفق المطار باتجاه بيروت سبب بازدحام مروري (التحكم المروري)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2024-04-09
10:50 | 2024-04-09
10:45 | 2024-04-09
10:44 | 2024-04-09
10:42 | 2024-04-09
10:41 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24