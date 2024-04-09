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وزيرة الخارجية الألمانية: لا مزيد من الأعذار للحكومة الإسرائيلية لعدم فتح معبر إيريز وميناء أشدود (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:06
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