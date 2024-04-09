Advertisement

أخبار عاجلة

غولدمان ساكس: التضخم في إسرائيل سيظل ضمن النطاق المستهدف للبنك المركزي بين 1- 3% في 2024 (الشرق)

Lebanon 24
09-04-2024 | 08:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"غولدمان ساكس" يتوقع ارتفاع سعر صرف العملة المصرية وتراجع التضخم والفائدة خلال الـ12 شهرا المقبلة (الشرق)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
"غولدمان ساكس" يتوقع تعافي سعر صرف الجنيه المصري من مستواه "المتدني" حاليا خلال أسابيع (الشرق)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يعلن "الانتهاء من تدريبات بحرية واسعة النطاق على الجبهة الشمالية" (الشرق)
lebanon 24
09/04/2024 18:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام إسرائيلية: يوجد فقط في منطقة الجليل الشرقي 40 ألف شخص تم إخلاؤهم و40% منهم ما زالوا في الفنادق
lebanon 24
09/04/2024 18:02:55 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:56 | 2024-04-09
10:50 | 2024-04-09
10:45 | 2024-04-09
10:44 | 2024-04-09
10:42 | 2024-04-09
10:41 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24