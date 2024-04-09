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نتنياهو: قادرون على صد الهجمات ضد إسرائيل حتى لو كان ذلك بأثمان باهظة (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:42
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