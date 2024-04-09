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رويترز عن وكالة الاستخبارات الأوكرانية: كييف لم تنفذ أي عمل عسكري ضد المنشآت النووية (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 09:52
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