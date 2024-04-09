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النائب جبران باسيل بعد اجتماع تكتل لبنان القوي الأسبوعي: نتقدّم من عائلة باسكال سليمان ومن حزب القوات اللبنانية وسائر اللبنانيين بخالص التعازي

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:41
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