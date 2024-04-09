Advertisement

أخبار عاجلة

باسيل: الحل هو بالضغط والعمل الفعلي لإعادة السوريين الى بلادهم

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:45
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: ان الخطر الأمني جراء النزوح لا يعني الانتقام معنويّا او جسدياً من النازحين السوريين فهذا من شأنه أن يولد فتنة كبيرة بين اللبنانيين والسوريين
lebanon 24
09/04/2024 23:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
غالانت: الظروف التي فرضناها بالضغط العسكري على "حماس" تتيح لنا مرونة العمل واتخاذ قرارات صعبة لإعادة المختطفين (الجزيرة)
lebanon 24
09/04/2024 23:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس القبرصي: بلدنا يتفهم الأوضاع اللبنانية وحساسية موضوع النازحين والمهاجرين السوريين بالنسبة إلى لبنان وأهمية الحل النهائي والشامل له
lebanon 24
09/04/2024 23:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس ميقاتي: يهم لبنان أن تكون قبرص داعمة ضمن الاتحاد الاوروبي لطلبه دعم واغاثة النازحين السوريين في بلادهم
lebanon 24
09/04/2024 23:26:29 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:07 | 2024-04-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:55 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:38 | 2024-04-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
16:17 | 2024-04-09
16:10 | 2024-04-09
16:06 | 2024-04-09
15:58 | 2024-04-09
15:53 | 2024-04-09
15:52 | 2024-04-09
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24