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باسيل: نرفض الفتنة ورسائل الترويع ودعوات الثأر ونُحذّر من أيّ مؤامرة لحرب في لبنان

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:50
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باسيل: لوقف إطلاق النار في جنوب لبنان وفصل الأمور عن مجريات الحرب في غزة
lebanon 24
09/04/2024 23:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل: انا مع الحرب في حال حصلنا على مزارع شبعا ام ضمانة استخراج النفط والغاز او عودة النازحين السوريين الى سوريا مثلا لكن لبنان البلد الاصغر المنكوب اقتصاديا خسارته كبيرة اليوم بسبب الحرب في الجنوب
lebanon 24
09/04/2024 23:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية
lebanon 24
09/04/2024 23:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
المطارنة الموارنة: نرفض زج لبنان في الحرب الاسرائيلية - الفلسطينية التي نأت عنها الدول العربية ونطالب بإبعاد الأذى الذي يعانيه أهلنا في الجنوب عن لبنان كله
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09/04/2024 23:26:37 Lebanon 24 Lebanon 24
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