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باسيل: وجّهنا رسائل لسفراء الدول للمطالبة بتحقيق وقف إطلاق النار في الجنوب بمعزل عن غزّة وتنفيذ القرار 1701

Lebanon 24
09-04-2024 | 10:56
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