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بلينكن: نعمل مع إسرائيل ومصر وقطر من أجل الوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة فورا (الجزيرة)

Lebanon 24
09-04-2024 | 11:41
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