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إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية: سنبدأ إدخال مساعدات واسعة إلى غزة حفاظا على الشرعية الدولية لاستمرار الحرب

Lebanon 24
09-04-2024 | 12:15
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