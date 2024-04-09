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إيران: وزارة الخارجية عن الاجتماع الثلاثي الأرميني الأميركي الأوروبي: نرفض تحويل منطقة جنوبي القوقاز إلى ساحة للتنافس الجيوسياسي

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:17
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