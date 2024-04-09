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النائبة الأميركية الديمقراطية بيكا بالينت: نحث إدارة بايدن على وقف عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل على الفور

Lebanon 24
09-04-2024 | 15:37
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