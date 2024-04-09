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الدفاع المدني الفلسطيني في غزة: حريق ضخم بمستودع مستشفى ناصر في خان يونس وصعوبة إطفائه بسبب قلة الإمكانيات

Lebanon 24
09-04-2024 | 17:18
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