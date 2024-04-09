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"سي إن إن" عن مسؤولين أميركيين: إدارة بايدن ترفض إعلان نتنياهو تحديد موعد الهجوم على رفح وتصفه بتهديد مدفوع من موقفه السياسي الهش
Lebanon 24
09-04-2024
|
17:36
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