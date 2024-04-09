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"لوفيغارو" عن محامية سابقة بخدمة جيش إسرائيل القانونية: الخوف يدفع الجنود لارتكاب أخطاء كقتل 3 رهائن في كانون الثاني

Lebanon 24
09-04-2024 | 17:47
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