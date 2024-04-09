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زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر بعد لقائه لابيد: تحدثنا عن زيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة

Lebanon 24
09-04-2024 | 18:04
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