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هآرتس: وزراء كبار في الحكومة الإسرائيلية سيصوتون ضد اتفاق لوقف لإطلاق النار لا يشمل جميع المحتجزين

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:12
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