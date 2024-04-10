المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في خطبة عيد الفطر: أهل الجنوب تحمّلوا موجات الإرهاب الإسرائيلي ولم يتحمّل عنهم غيرهم وحتى الدولة

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