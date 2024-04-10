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قبلان: لن نقبل بأيّ تسوية رئاسيّة تتعارض مع الملحمة التي تخوضها المقاومة في الجنوب وعلينا بالأمن الاستباقي لحفظ لبنان

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:25
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