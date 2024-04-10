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قبلان: سكتنا لأهمية الشراكة الوطنيّة ولكن التنكر لمن استعاد لبنان أمر غير مقبول أبداً والتهديدات بالكنتونات ومنع الحلول السياسية هو أمر خطير

Lebanon 24
10-04-2024 | 00:32
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