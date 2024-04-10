Advertisement

أخبار عاجلة

الرئيس ميقاتي أدى صلاة عيد الفطر في الجامع المنصوري الكبير بطرابلس: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته بتضافر جهود الجميع

Lebanon 24
10-04-2024 | 01:10
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميقاتي أدى صلاة العيد في طرابلس: كلنا ثقة بأن وطننا سيستعيد عافيته
lebanon 24
10/04/2024 12:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: إنتخاب الرئيس هو المهمة الاساسية للسادة النواب لا التصويب المجاني على حكومة يعلم الجميع بأنها تواجه التحديات الواحدة تلو الاخرى بروح المسؤولية
lebanon 24
10/04/2024 12:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: نتمنى ان تثمر الجهود الدولية والعربية الجارية وقفا للعدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وأن ينعم الفلسطينيون بالامن والاستقرار
lebanon 24
10/04/2024 12:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
في اول أيام عيد الفطر.. الآلاف يؤدون الصلاة في المسجد الأقصى
lebanon 24
10/04/2024 12:18:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-04-10
04:36 | 2024-04-10
04:29 | 2024-04-10
04:28 | 2024-04-10
04:26 | 2024-04-10
04:21 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24