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موقع والا عن مسؤولين في القيادة الجنوبية للجيش الإسرائيلي: حماس تبذل جهودا كبيرة لإعادة بناء قدراتها العسكرية لشن هجوم في المستقبل

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:16
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