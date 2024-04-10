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هيئة البث الإسرائيلية: حماس تقول إن لديها أقل من 40 محتجزا تنطبق عليهم شروط إسرائيل

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:23
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