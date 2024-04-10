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موقع والا عن مصادر في الجيش الإسرائيلي: سنواجه صعوبة في إنشاء منطقة عازلة على بعد كيلومتر واحد من حدود غزة

Lebanon 24
10-04-2024 | 02:50
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