Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـmtv: نتابع التحقيق في جريمة قتل سليمان بشكل دقيق وهناك مراحل لهذا التحقيق ولكن التفلّت الأمني ليس صدفة

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
النائب رازي الحاج لـmtv: الجريمة سياسية حتّى إثبات العكس في التحقيقات وهذا التفلّت الحاصل غير مقبول
lebanon 24
10/04/2024 12:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب زياد الحواط: نطلب من الأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيقات لمعرفة مصير منسّق القوات في جبيل باسكان سليمان الذي لم يخبرنا سابقًا أنه تعرّض لتهديد (MTV)
lebanon 24
10/04/2024 12:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الى بيت الوسط يرافقه نجله النائب طوني فرنجية والوزير السابق يوسف فنيانوس وبدء اللقاء مع الرئيس سعد الحريري (الجديد)
lebanon 24
10/04/2024 12:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: موضوع إحالة قضيّة باسكال سليمان إلى المجلس العدلي يقرّره مجلس الوزراء وفقاً للأصول والقوى الأمنيّة تقوم بواجباتها رغم الصعوبات
lebanon 24
10/04/2024 12:21:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-04-10
04:36 | 2024-04-10
04:29 | 2024-04-10
04:28 | 2024-04-10
04:26 | 2024-04-10
04:21 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24