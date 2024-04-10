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وزير الشباب والرياضة جورج كلاّس عبر الـLBCI: الاسبوع المقبل سيلتقي الرئيس القبرصي الاتحاد الأوروبي على ان يكون هناك لقاء مع الدولة اللبنانية بعدها لبحث النتائج

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:25
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