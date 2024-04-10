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رئيس الوزراء الإسباني: رد إسرائيل "غير المتناسب" في غزة يهدد استقرار الشرق الأوسط والعالم

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:29
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