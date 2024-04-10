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كلاّس: من المتوقع ان يكون هناك جواب على الاسئلة التي يحملها الرئيس القبرصي من الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة على ان يتم بعدها اتخاذ الموقف المناسب

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:31
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