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صحيفة يديعوت أحرنوت: التقديرات في إسرائيل لا ترجح أن ترد حماس بشكل إيجابي على الاقتراح الأميركي بشأن صفقة التبادل

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:33
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