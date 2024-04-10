Advertisement

أخبار عاجلة

الصين تؤكد رفضها "أي انتقاد أو ضغط" بشأن علاقتها بروسيا

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:48
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: بايدن أبلغ رئيس الصين عبر الهاتف مخاوفه بشأن ملكية تطبيق "تيك توك" في أميركا
lebanon 24
10/04/2024 12:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن أثار خلال اتصال مع الرئيس الصيني مخاوف واشنطن بشأن "سياسات بكين التجارية غير العادلة"
lebanon 24
10/04/2024 12:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب يرد على انتقادات الديمقراطيين لتصريحاته بشأن "حمام الدم"
lebanon 24
10/04/2024 12:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس البرازيلي يؤكد أنه لم يتحدث عن "المحرقة" لدى انتقاده إسرائيل بشأن غزة
lebanon 24
10/04/2024 12:23:01 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-04-10
04:36 | 2024-04-10
04:29 | 2024-04-10
04:28 | 2024-04-10
04:26 | 2024-04-10
04:21 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24