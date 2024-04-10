Advertisement

أخبار عاجلة

النائب رازي الحاج لـmtv: الجريمة سياسية حتّى إثبات العكس في التحقيقات وهذا التفلّت الحاصل غير مقبول

Lebanon 24
10-04-2024 | 03:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني لـmtv: نتابع التحقيق في جريمة قتل سليمان بشكل دقيق وهناك مراحل لهذا التحقيق ولكن التفلّت الأمني ليس صدفة
lebanon 24
10/04/2024 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان: سكتنا لأهمية الشراكة الوطنيّة ولكن التنكر لمن استعاد لبنان أمر غير مقبول أبداً والتهديدات بالكنتونات ومنع الحلول السياسية هو أمر خطير
lebanon 24
10/04/2024 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مولوي: السيارة المُستخدمة في العمليّة سُرقت من الرابية قبل أيّام والتحقيقات ستكشف خلفيات الجريمة وهي تجرى بشكلٍ احترافي وشفاف
lebanon 24
10/04/2024 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
حمية استقبل النائب الخير.. وهذا ما تم بحثه بشأن الطرق في المنية
lebanon 24
10/04/2024 12:23:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:05 | 2024-04-10
04:36 | 2024-04-10
04:29 | 2024-04-10
04:28 | 2024-04-10
04:26 | 2024-04-10
04:21 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24