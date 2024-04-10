Advertisement

أخبار عاجلة

إذاعة الجيش الإسرائيلي: إسرائيل تعتزم الإبقاء على معبر بيت حانون مغلقا وإنشاء معبر بديل (العربية)

Lebanon 24
10-04-2024 | 07:12
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش ينشئ معبرا جديدا للمساعدات إلى غزة لتجنب فتح معبر إيريز خشية أن يغلقه المتظاهرون (الجزيرة)
lebanon 24
10/04/2024 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: السماح بدخول 350 شاحنة مساعدات إلى غزة يوميا 250 منها من معبر كرم أبو سالم و100 من معبر رفح (العربي)
lebanon 24
10/04/2024 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: المشتبه فيه اخترق معبر نهر الأردن وأطلق النار على قوة إسرائيلية كانت في دورية اعتيادية
lebanon 24
10/04/2024 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصادر عسكرية: سنبدأ إدخال مساعدات واسعة إلى غزة حفاظا على الشرعية الدولية لاستمرار الحرب
lebanon 24
10/04/2024 15:19:44 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2024-04-10
07:22 | 2024-04-10
07:14 | 2024-04-10
07:10 | 2024-04-10
07:09 | 2024-04-10
06:51 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24