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وول ستريت جورنال: حماس تميل لرفض المقترح الأميركي للهدنة وتتجه لطرح خطة بديلة (العربية)
Lebanon 24
10-04-2024
|
07:14
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