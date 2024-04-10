Advertisement

أخبار عاجلة

وول ستريت جورنال: حماس تميل لرفض المقترح الأميركي للهدنة وتتجه لطرح خطة بديلة (العربية)

Lebanon 24
10-04-2024 | 07:14
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: حماس استلمت المقترح الأميركي للهدنة والتبادل وبانتظار ردها
lebanon 24
10/04/2024 15:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر إسرائيلية: الوفد الإسرائيلي يغادر الدوحة بعد رفض حماس المقترح الأميركي الذي وافقت عليه إسرائيل (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/04/2024 15:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
محلل يكشف.. متى ستردّ "حماس" على المقترح الأميركي بشأن "أسرى غزة"؟
lebanon 24
10/04/2024 15:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
التلفزيون العربي نقلا عن موقع واللا الإسرائيلي: إسرائيل وافقت على المقترح الأميركي بشأن عدد الأسرى الفلسطينيين وتنتظر رد حركة حماس
lebanon 24
10/04/2024 15:19:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
07:49 | 2024-04-10
07:22 | 2024-04-10
07:12 | 2024-04-10
07:10 | 2024-04-10
07:09 | 2024-04-10
06:51 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24