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سي إن إن عن مسؤول إسرائيلي: حماس غير قادرة على تحديد وتعقب 40 محتجزا مطلوب الإفراج عنهم (العربية)

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:15
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