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عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس: طاقمنا المفاوض يبذل جهدا كبيرا إلى جانب الضغط العسكري في الميدان (الجزيرة)

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:18
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