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وزير خارجية بريطانيا لسي إن إن: نحن بحاجة لوقف إطلاق النار لإدخال مساعدات وإخراج الرهائن وهذا موقفنا منذ فترة (الجزيرة)

Lebanon 24
10-04-2024 | 09:44
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