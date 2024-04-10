Advertisement

أخبار عاجلة

إسماعيل هنية للجزيرة: أبنائي الشهداء حازوا شرف الزمان وشرف المكان وشرف الخاتمة

Lebanon 24
10-04-2024 | 10:53
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إسماعيل هنية للجزيرة: أشكر الله على هذا الشرف الذي أكرمنا به باستشهاد أبنائي الثلاثة وبعض الأحفاد
lebanon 24
10/04/2024 20:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسماعيل هنية للجزيرة: هذه الدماء لن تزيدنا إلى إصرارا وثباتا وإرداة لأن نمضي على الطريق حتى تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني
lebanon 24
10/04/2024 20:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
إسماعيل هنية للجزيرة: ما يقرب من 60 من أفراد عائلتي ارتقوا شهداء شأن كل أبناء الشعب الفلسطيني ولا فرق بينهم
lebanon 24
10/04/2024 20:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤول إسرائيلي: لم يتم إبلاغ نتنياهو مسبقا بالهجوم الذي قتل فيه الأبناء الثلاثة لإسماعيل هنية (سكاي نيوز)
lebanon 24
10/04/2024 20:29:27 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:25 | 2024-04-10
13:19 | 2024-04-10
13:16 | 2024-04-10
13:13 | 2024-04-10
13:07 | 2024-04-10
12:57 | 2024-04-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24