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مسؤول إسرائيلي: لم يتم إبلاغ نتنياهو مسبقا بالهجوم الذي قتل فيه الأبناء الثلاثة لإسماعيل هنية (سكاي نيوز)

Lebanon 24
10-04-2024 | 13:07
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