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"القناة 12 الإسرائيلية" عن رئيس الأركان في جلسة لمجلس الوزراء: أُوصي بعدم الحديث عن موعد لعملية رفح فذلك يفيد العدوّ

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:14
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