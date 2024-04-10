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"لوفتهانزا" الألمانية تُعلّق رحلاتها من طهران وإليها حتى غدّ الخميس بسبب الوضع الحالي في الشرق الأوسط

Lebanon 24
10-04-2024 | 15:27
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